Embora seja um símbolo do Boca Juniors, Diego Armando Maradona tornou-se uma referência para toda a Argentina, e para o mundo do futebol em geral. A prova disso é que até a escola do River Plate em Toronto decidiu prestar tributo a «El Pibe».

Os jovens jogadores recrearam o célebre aquecimento de Maradona ao som de «Live is life», e com direito a cabeleiras e tudo, a remeter para o visual de Diego nos tempos do Nápoles.

Ora veja: