O médio uruguaio do Tottenham, Rodrigo Bentancur, caiu desamparado no relvado nos minutos iniciais do jogo ante o Liverpool, da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, esta quarta-feira.

Na sequência de um canto a favor do Tottenham, do lado direito do ataque, Bentancur surgiu no caminho da bola na área, pareceu fazer-se a ela para cabecear, mas acabou por cair e ficar pregado à relva.

O jogo foi interrompido de imediato e o uruguaio foi assistido durante nove minutos, saindo de maca e substituído por Brennan Johnson.

Nas imagens da transmissão televisiva, antes de o pontapé de canto ser batido, é possível ver que o rosto de Bentancur apresentava um gesto estranho.

«Bentancur é levado numa maca e somos forçados a uma mudança precoce. Estamos todos contigo», escreveu o Tottenham, na rede social X, aquando da substituição.

Mais tarde, os «spurs» tranquilizaram os adeptos e informaram que o médio uruguaio está consciente, mas será avaliado. «Podemos confirmar que o Rodrigo está consciente, a falar e vai ao hospital para mais exames.»