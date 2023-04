Depois de ter pedido para se afastar enquanto aguardava o resultado do recurso, o diretor desportivo do Tottenham, Fabio Paratici, renunciou ao cargo, anunciaram os londrinos esta sexta-feira.

A Federação Italiana (FIGC) não aceitou o pedido do dirigente, que surgiu na sequência da decisão da FIFA em estender a um nível mundial o castigo a vários dirigentes desportivos que trabalharam na Juventus, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, entre os quais Paratici.

Segundo os spurs, o dirigente tomou a decisão «para se concentrar na sua posição legal em relação às decisões da FIGC e da FIFA».

Refira-se que, no âmbito deste processo, o antigo presidente da Juve, Andrea Agnelli, foi punido com uma «inibição temporária de 24 meses de realizar atividades no âmbito da FIGC (Federação Italiana), com pedido de extensão à UEFA e FIFA» e outras figuras da vecchia signora, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved foram também punidos, respetivamente em 24, 16 e oito meses.

A Juventus anunciou, em finais de janeiro, que ia interpor recurso das decisões e, esta quinta-feira, O recurso foi aceite e a justiça italiana decidiu voltar atrás com o castigo de retirar 15 pontos à Juventus nesta edição da Serie A, por suspeitas de irregularidades financeiras.

O caso vai agora seguir para o Tribunal de Apelo Federal, que fará nova avaliação e decidirá se o castigo fica mesmo sem efeito ou não.