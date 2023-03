O Tottenham adiantou, na noite de quarta-feira, que fez «perguntas urgentes à FIFA», na sequência da decisão do organismo em estender a um nível mundial o castigo a vários dirigentes desportivos que trabalharam na Juventus, entre os quais o atual diretor desportivo dos londrinos, Fabio Paratici.

«Após relatos na imprensa sobre a decisão do Comité Disciplinar da FIFA de estender mundialmente a sanção imposta pelo Tribunal Federal de Apelações da FIGC [ndr: Federação Italiana] a Fabio Paratici a 20 de janeiro de 2023, o clube fez perguntas urgentes à FIFA», refere o Tottenham, em comunicado, acrescentando que a FIFA notificou o clube na quarta-feira, por escrito.

No entanto, o Tottenham defende-se na ideia de que esta «deliberação foi tomada sem aviso prévio a nenhuma das partes envolvidas» e que está a «procurar urgentemente mais esclarecimentos da FIFA sobre os detalhes da extensão e a variação do castigo da FIGC».

Gostaríamos de deixar claro que, quando Fabio concedeu a entrevista aos canais do clube ontem [ndr: terça-feira], nem ele nem o clube tinham qualquer indicação de que essa decisão fosse tomada pela FIFA, com base no facto de que a sanção da FIGC foi tomada a 20 de janeiro de 2023 e permanece sujeita a um recurso a 19 de abril de 2023», acrescentam.

Além de Paratici, houve outros castigados em Itália. O antigo presidente da Juventus, Andrea Agnelli, foi punido com uma «inibição temporária de 24 meses de realizar atividades no âmbito da FIGC, com pedido de extensão à UEFA e FIFA» e outras figuras da Juventus, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved foram também punidos, respetivamente em 24, 16 e oito meses.