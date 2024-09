Um defesa do Tottenham, Cristian Romero, visou a direção do clube depois de ter partilhado uma publicação nas redes sociais que justificava a derrota dos spurs com o Arsenal. Pouco tempo depois, apagou a partilha, algo que está a criar polémica nas redes sociais.

Romero teve um dia difícil na derrota em casa do Tottenham, por 1-0, contra o Arsenal, no domingo. Depois do jogo, o jornalista argentino Gaston Edul escreveu uma publicação no X afirmando que Romero estava cansado e que os spurs decidiram deixar os jogadores voltarem sozinhos da seleção, depois da Argentina ter jogado contra o Chile e a Colômbia.

«O Tottenham voltou a perder para o Arsenal. Não foram capazes de lutar até ao fim porque não estavam a par dos pormenores. Foi o único clube da Premier League que fez regressar os seus jogadores internacionais por conta própria e sem logística adequada, por decisão da direção do clube. Deram a vantagem ao adversário porque os seus jogadores chegaram com menos descanso do que os outros: Cuti Romero jogou cansado», escreveu.