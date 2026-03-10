De Gea defende guarda-redes do Tottenham: «Mantém a cabeça levantada»
Guarda-redes espanhol diz que esta é uma «posição difícil»
É daquelas exibições que correm mundo, pelos piores motivos. O jovem guarda-redes checo Antonín Kinský teve uma noite para esquecer ao serviço do Tottenham, na goleada sofrida diante do Atlético Madrid (5-2).
Em 16 minutos tenebrosos, teve falhas na construção que originaram dois golos. O treinador Igor Tudor não esteve para meias medidas e substituiu o jogador, nem 20 minutos tinham passado.
Kinský, que fazia a estreia na Champions, saiu diretamente para os balneários, não escondendo a consternação. Nas redes sociais, são milhares os internautas que solidarizam com o checo.
David de Gea, renomado guardião espanhol, foi um dos que recorreu às redes sociais para defender Kinský. «Alguém que não tenha sido guarda-redes não consegue compreender o quão difícil é jogar nesta posição. Mantém a cabeça levantada e seguirás em frente», escreveu no X, numa aparente mensagem a Kinský.
No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position.
Keep your head up and you will go again.
— David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026