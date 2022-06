O Tottenham apresentou, esta terça-feira, a camisola principal para a temporada 2022/23 das suas equipas principais masculina e feminina de futebol.

Predomina o branco na nova veste, com os detalhes do patrocinador principal a vermelho na parte frontal e, na manga e na gola, o azul escuro a combinar com fluorescente.

Veja, na galeria associada, as imagens da nova camisola do Tottenham.