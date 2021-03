O futebolista galês Gareth Bale assumiu, esta terça-feira, que planeia terminar a sua segunda passagem pelo Tottenham no final desta época, para regressar ao Real Madrid e cumprir, com os espanhóis, o contrato que tem até ao final da temporada 2021/2022.

«Penso que a maior razão pela qual vim para o Tottenham este ano foi, antes de mais, para jogar futebol», afirmou Bale, esta terça-feira, em declarações na conferência de imprensa da seleção de País de Gales.

«Indo ao Europeu, eu queria estar bem para jogar, em forma. O plano original era fazer uma época no Totenham e, depois do Europeu, ainda tenho um ano no Real Madrid», continuou.

«O meu plano é voltar [ao Real Madrid], tal como eu planeei», concluiu o extremo de 31 anos, que rumou ao clube inglês por empréstimo, em setembro de 2020.

Bale, que já tinha passado pelo Tottenham entre 2007 e 2013, leva dez golos em 25 jogos realizados esta temporada pela equipa comandada pelo português José Mourinho.