Heung-Min Son regressa ao Tottenham para a despedida que nunca teve
Jogador deixou os Spurs em agosto para se juntar ao LAFC que atua na Major League Soccer
Heung-Min Son deixou o Tottenham na última janela de transferência, depois de uma década ao serviço do clube londrino. O último jogo pelos Spurs foi num amigável com o Newcastle em Seul, na Coreia do Sul, o que não permitiu o jogador despedir-se dos adeptos da forma que pretendia.
Recentemente o avançado partilhou a vontade de regressar ao Tottenham Hotspur Stadium para se «despedir pessoalmente» dos adeptos, algo que vai de facto acontecer no próximo dia 9 de dezembro, num jogo para a Liga dos Campeões diante o Slavia Praga.
O Tottenham anunciou o regresso do ex-capitão dos Spurs numa nota publicada esta quarta-feira. O jogador sul-coreano entrará em campo antes da equipa e poderá ter finalmente a despedida pretendida diante dos «adeptos que o acolheram de braços abertos» após a chegada em 2015 proveniente do Bayern Leverkusen.
Son reforçou o Los Angeles Football Club no mercado de verão. O avançado que chegou a meio da temporada somou dez golos em 12 jogos pelo emblema que atua na Major League Soccer.
Sonny’s coming home 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 3, 2025
Heung-Min Son will return to Tottenham Hotspur Stadium for the first time since leaving the Club to bid farewell to our home fans at our UEFA Champions League fixture with SK Slavia Praha on Tuesday 9th December.