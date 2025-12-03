Heung-Min Son deixou o Tottenham na última janela de transferência, depois de uma década ao serviço do clube londrino. O último jogo pelos Spurs foi num amigável com o Newcastle em Seul, na Coreia do Sul, o que não permitiu o jogador despedir-se dos adeptos da forma que pretendia.

Recentemente o avançado partilhou a vontade de regressar ao Tottenham Hotspur Stadium para se «despedir pessoalmente» dos adeptos, algo que vai de facto acontecer no próximo dia 9 de dezembro, num jogo para a Liga dos Campeões diante o Slavia Praga.

O Tottenham anunciou o regresso do ex-capitão dos Spurs numa nota publicada esta quarta-feira. O jogador sul-coreano entrará em campo antes da equipa e poderá ter finalmente a despedida pretendida diante dos «adeptos que o acolheram de braços abertos» após a chegada em 2015 proveniente do Bayern Leverkusen.

Son reforçou o Los Angeles Football Club no mercado de verão. O avançado que chegou a meio da temporada somou dez golos em 12 jogos pelo emblema que atua na Major League Soccer.