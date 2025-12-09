Heung-min Son disse que o Tottenham «será sempre a sua casa» num regresso emocionado ao seu antigo clube. Nesta terça-feira à noite, por ocasião do Tottenham-Slavia Praga da Liga dos Campeões, realizado no estádio dos 'Spurs', o sul-coreano teve a despedida que faltava.

Como o último jogo de Son pelo Tottenham tinha sido fora de casa, numa digressão pela Ásia no verão, o sul-coreano teve agora a oportunidade de despedir-se pessoalmente aos adeptos. Recebeu um galo dourado (em alusão à mascote do clube) das mãos de outra lenda do clube, o antigo defesa Ledley King.

Son subiu ao relvado antes do pontapé de saída e dirigiu-se de viva voz aos adeptos, com ajuda do sistema de som do estádio.

«Boa noite a todos. Daqui fala o Sonny. Espero que vocês não se esqueçam de mim. Foram dez anos incríveis. Só quero dizer obrigado e que sempre serei dos 'Spurs', sempre estarei convosco. Este sempre será o meu lar. Nunca me esquecerei de vocês. Por favor, fiquem comigo e venham visitar Los Angeles quando quiserem, adoraria receber-vos. Amo-vos», atirou o sul-coreano.

Heung-min Son foi jogador da equipa inglesa entre 2015 e 2025. Fez 454 jogos, marcou 173 golos e fez 95 assistências durante esse período.