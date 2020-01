Moussa Sissoko vai desfalcar o Tottenham pelo menos até abril, informou o clube londrino em comunicado.



Depois de lhe ter sido detetada uma lesão nos ligamentos do joelho direito, o médio de 30 anos foi esta terça-feira operado pode ler-se na nota divulgada pelos spurs. O problema foi contraído no encontro em casa do Southampton e obrigou o internacional francês a falhar a partida da Taça frente ao Middlesbrough.



Sissoko, que leva dois golos em 26 partidas pela equipa de Mourinho, junta-se a Kane e Lloris na lista de indisponíveis.