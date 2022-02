Na antevisão à visita ao terreno do Burnley, Antonio Conte deixou clara a importância de Harry Kane no Tottenham.

«Tem que jogar. Nem que tenha só uma perna, ele tem que jogar. O Harry sabe a sua importância para a equipa, é um bom jogador», sublinhou.

O treinador dos spurs recorreu até a uma expressão de um amigo para realçar as qualidades do avançado inglês e também do guarda-redes Hugo Lloris.

«Há um diretor desportivo em Itália, que é meu amigo, o seu nome é Pantaleo Corvino. Ele diz 'podes cometer erros com a tua mulher mas não o podes fazer com o ponta-de-lança ou o guarda-redes' e para mim é a melhor citação que eu ouvi no futebol», brincou.

Após o triunfo por 3-2 no Etihad, Conte confessou estar feliz em Londres. «Este grupo está a mostrar muita disponibilidade. Venho para o centro de treinos com um sorriso porque sei que passo duas ou três horas a trabalhar com pessoas que querem trabalhar a sério e querem melhorar.»