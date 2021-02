Carlos Vinícius é um dos nomes da equipa ideal da semana da Liga Europa, um ranking baseado na prestação dos jogadores na segunda mão dos 16 avos-de-final da competição.

O avançado cedido pelo Benfica, fez dois golos na goleada (4-0) do Tottenham sobre o Wolfsberger é um dos eleitos na frente de ataque, tal como Dele Alli, outro pupilo de José Mourinho.

De referir que no onze divulgado no site da UEFA não consta, por exemplo, Aubameyang, que bisou na reviravolta do Arsenal frente ao Benfica (3-2) que valeu o apuramento dos ingleses. O que é tanto mais insólito considerando que o avançado gabonês dos Gunners foi eleito o jogador da semana na Liga Europa.

Equipa da Semana:

Guarda-redes: Andreas Linde (Molde)

Defesas: Alexander Bah (Slavia Praha), Oleksandr Syrota (D. Kiev) e Kieran Tierney (Arsenal).

Médios: Ryan Kent (Rangers), Dele Alli (Tottenham), Davy Klaassen (Ajax) e Eirik Ulland Andersen (Molde)

Avançados: Gerard Moreno (Villarreal), Alfredo Morelos (Rangers) e Carlos Vinícius (Tottenham).