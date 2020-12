O treinador português do Tottenham, José Mourinho, tem vários jogadores condicionados a nível físico para o jogo de quinta-feira ante o LASK Linz, para a Liga Europa. De acordo com a Sky Sports, Carlos Vinícius, Harry Kane e Sergio Reguilón não foram vistos no treino desta quarta-feira e Mourinho fez o ponto de situação.

«Há uma hipótese para o Harry [Kane], o [Carlos] Vinícius e o Sergio [Reguilón] estarem para o fim-de-semana», disse Mourinho, na conferência de imprensa desta quarta-feira, em alusão ao jogo ante o Arsenal, agendado para domingo.

Erik Lamela foi outro dos jogadores não vistos e Mourinho disse não acreditar na presença deste para o dérbi londrino. Por outro lado, ainda sobre Kane, afirmou que não iria «dizer a natureza da lesão».

O Tottenham defronta o Arsenal às 16h30 de domingo, mas primeiro procura selar a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa, ante o carrasco do Sporting no play-off, às 17h55 de quinta-feira, na Áustria. Antuérpia e Tottenham, com nove pontos cada, estão em zona de qualificação no grupo J. O LASK está em terceiro, com seis pontos. O Ludogorets já esta afastado das contas e ainda nem pontuou em quatro jogos.