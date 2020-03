O treinador do Tottenham, José Mourinho, afirmou que a reação de Eric Dier, que foi à bancada após a eliminação ante o Norwich, na Taça de Inglaterra, esteve relacionada com o irmão do antigo jogador do Sporting.

Dier esteve envolvido numa altercação com um adepto e a situação foi confirmada por Mourinho, em conferência de imprensa após o duelo dos oitavos de final da prova.

«Só sei que a reação do Eric foi com base no irmão dele. Não gostou do que estava a acontecer», afirmou Mourinho.

«A família estava lá, o irmão mais novo não estava contente com a situação e o Eric fez o que nós, profissionais, não podemos fazer, mas fez algo que, provavelmente, nós faríamos», disse ainda o técnico português, considerando a ação de Dier em defesa do familiar.

Questionado sobre se o irmão de Dier estava junto ao adepto que o médio inglês confrontou, Mourinho respondeu que «sim» e fez ainda um reparo aos adeptos que estão mais perto da zona do túnel e dos bancos de suplentes.

«As pessoas que estão nestas posições privilegiadas, junto ao túnel, claro que são adeptos do Tottenham, mas penso que há muitos convidados, com estatuto especial e provavelmente é a zona do estádio na qual eu tenho algumas dúvidas, às vezes, se são reais adeptos do Tottenham», sublinhou.