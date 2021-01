O treinador português José Mourinho afirmou que se Gedson Fernandes ficar no Tottenham será «ótimo» e que o emblema inglês não fala com outros clubes acerca do médio, mas sim só com o Benfica.

De acordo com notícias veiculadas na imprensa italiana e inglesa, o Torino tem interesse no jogador que seguiu do Benfica para o Tottenham em janeiro de 2020 num empréstimo de 18 meses.

«Não falamos com outros clubes, porque o jogador não é nosso, nós falamos com o Benfica», disse Mourinho, na antevisão ao jogo da Taça de Inglaterra, ante o Wycombe, marcado para as 19h45 de sábado.

«Desde que sentimos que não estávamos a dar ao Gedson a possibilidade de jogar muitos jogos e de ter ficado fora da lista da Liga Europa, sentimos que não tínhamos o direito de mantê-lo», expressou, ainda, esta sexta-feira.

«Se ele ficar, ótimo, é mais uma opção para nós e a cada vez que joga, está bem, por isso não seria nunca um problema tê-lo», disse, ainda.

Em 2020/2021, Gedson apenas jogou por duas vezes.