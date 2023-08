Harry Kane está muito próximo de trocar o Tottenham pelo Bayern Munique, confirmou o treinador dos spurs esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Ange Postecoglou admitiu que «o negócio está iminente», mas garantiu que a planificação da nova temporada já foi feita a contar com a saída do avançado inglês.

«Não é preciso muito trabalho de investigação para perceber que isto ia acontecer e muitas das nossas movimentações no mercado eram com isso em mente», afirmou o técnico australiano na antevisão ao jogo com o Brentford, da primeira jornada da Premier League.

«Tive uma conversa com o Harry no primeiro dia e ele foi direto e honesto, e eu também. A indicação com que fiquei foi que, se houvesse entendimento entre os dois clubes, ele ia, sobretudo antes da primeira jornada. Foi a minha preferência também», confessou.

«Não sei tudo ao detalhe, mas o que é do meu conhecimento é que as coisas progrediram até a um ponto de parecer que vai acontecer. É toda a informação que tenho neste momento. Dá-nos alguma clareza e, a menos que algum imprevisto aconteça, vamos seguir em frente sem o Harry», completou.

Refira-se que, também esta sexta-feira, Thomas Tuchel confirmou que o Bayern está a trabalhar com «foco e intensidade» para contratar o avançado de 30 anos, que está prestes a ter a primeira aventura da carreira fora de Inglaterra.