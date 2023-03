Ao sétimo jogo com a camisola do Tottenham, Pedro Porro estreou-se este sábado a marcar pelo Tottenham, no empate a três golos dos spurs em casa do Southampton, na 28.ª jornada da liga inglesa.

O ex-Sporting abriu o marcador no primeiro minuto do tempo de compensação da primeira parte. Após um passe de Son, o lateral espanhol apareceu completamente sozinho na ala direita e disparou um remate em força para «fuzilar» Gavin Bazunu.

A primeira parte foi também marcada pelas quatro substituições, duas para cada lado, devido a lesão.

Logo após a recolha aos balneários, Che Adams (46m) fez o 1-1, mas o Tottenham voltou a passar para a frente graças a um golo de Harry Kane aos 65 minutos.

Tudo pareceu ficar mais tranquilo para os spurs aos 75 minutos, quando Ivan Perisic apontou o 3-1, mas a reta final foi empolgante.

Logo após o tento de Perisic, Walcott (77m) reduziu para 3-2 e já em tempo de compensação chegou o golo do empate dos saints, quando James Ward-Prowse cobrou de forma certeira um penálti.

Desta forma, o Tottenham pode deixar os lugares de Champions já esta jornada e ser ultrapassado pelo Newcastle. Para já, a equipa de Antonio Conte é quarta classificada, com 49 pontos, enquanto o Southampton continua no último lugar do campeonato inglês, com 23.

Wolverhampton derrotado com final «quentinho»

Este sábado, o Wolverhampton também entrou em campo e recebeu o Leeds, numa «montanha-russa» de emoções que terminou com derrota dos «lobos» por 4-2.

A equipa de Julen Lopetegui, que contou com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto de início, até somou várias ocasiões de golo, mas teve pela frente a muralha de Illan Meslier e não conseguiu controlar os contra-ataques da formação de Javi Gracia.

Aos 62 minutos, os Wolves já perdiam por 3-0, graças aos golos de Harrison (6m), Ayling (49m) e Kristensen (62m), mas depois vislumbrou-se uma recuperação épica.

Jonny Otto aproveitou a saída de Meslier dos postes e marcou um verdadeiro golaço, aos 65 minutos, a fazer lembrar aquele que Pote apontou diante do Arsenal. A partir de então, os «lobos» pressionaram e foram em busca do segundo golo, que chegou por Matheus Cunha (73m), após um remate de fora da área que ainda desviou num adversário.

As aspirações do Wolverhampton caíram por terra quando Jonny foi expulso aos 82 minutos, com cartão vermelha direto, após uma entrada violenta.

Ao sétimo minuto de compensação, o ex-Benfica Rodrigo fez o 4-2 com um chapéu sublime sobre José Sá, num lance envolto em polémica, já que os «lobos» reclamaram falta sobre Adama Traoré no início da jogada. O árbitro foi chamado a ir ver as imagens pelo VAR, mas validou o golo, o que deixou Lopetegui numa «pilha de nervos», assim como o internacional português Matheus Nunes, que estava no banco e viu cartão vermelho por protestos. Quem teve de acalmar o médio luso foi… Diego Costa.

Os Wolves são 13.º classificados, com 27 pontos, apenas mais um do que o Leeds, que seguem na posição imediatamente abaixo.

Nos outros jogos da tarde, o Aston Villa venceu de forma esclarecedora o penúltimo classificado, o Bournemouth, por 3-0.

No Villa Park, Douglas Luiz (7m), Ramsey (80m) e Buendia (89m) fizeram os golos da vitória.

Já Brentford e Leicester, empataram a uma bola em Londres.