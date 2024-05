Treinador do Tottenham, Ange Postecoglou tem sido bastante vocal contra a introdução do VAR no futebol e esta quita-feira voltou a fazê-lo, com uma brincadeira à mistura.

Questionado sobre a recusa do futebol sueco em contar com a ferramenta, o técnico australiano disse que se ia mudar para lá, antes de abordar o tema mais a sério.

«Vou mudar-me para lá no próximo ano. Não tenho clube, vou só mudar-me para lá», começou por dizer, a sorrir, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea.

«Se é demasiado tarde para voltarmos atrás? Sim, veio para ficar, não vai desaparecer. Mudava muitas coisas. Como já disse, mudou o futebol em termos estruturais e não acho que fosse essa a intenção no início», afirmou.

«Assisti à Liga dos Campeões ontem à noite [Bayern Munique-Real Madrid], como toda a gente, e se não me dissessem que o VAR fazia parte do jogo, eu não saberia. E de certeza que tinham decisões para tomar, mas tudo me pareceu muito natural», concluiu.