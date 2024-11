Nunca se viu um Manchester City tão perdedor sob o leme de Pep Guardiola. Desde que o espanhol assumiu a liderança dos citizens que o Manchester City não tinha uma série de derrotas consecutivas tão grande - já vai em cinco jogos.

Neste sábado, num duelo da 12.ª jornada da Premier League com o Tottenham, o Manchester City perdeu em casa por 4-0. Guardiola perdeu pela primeira vez em casa em 53 jogos.

Num jogo em que os citizens tiveram dificuldade em dominar, como é seu apanágio, Erling Haaland teve várias chances para marcar mas faltou-lhe sorte (e motivação, aparentemente). Acertou até na trave.

Os spurs já estavam a ganhar 2-0 aos 20 minutos, com dois golos de James Maddison. O primeiro surgiu aos 13 minutos.

No segundo golo, Son fez uma grande abertura. Ederson ia evitando males maiores, com grandes defesas a remate de Heung Min-Son, por exemplo.

Já na segunda parte, um ex-Sporting sentenciou a vitória dos forasteiros. Pedro Porro marcou e não celebrou frente à antiga equipa.

Ange Postecoglou teve mais motivos para sorrir mesmo no final do encontro, com um tento de Brennan Johnson já nos descontos, num grande contra-ataque dos spurs.

Assim, o Manchester City não recuperou da série de quatro derrotas (a última delas com o Sporting, em Alvalade), e está numa fase muito negativa. Ainda assim, está perto da liderança. Está a cinco pontos do Liverpool, que tem menos um jogo. O Tottenham fica em sexto, com 19 pontos.