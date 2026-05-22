O Tottenham tem um jogo decisivo no próximo domingo e o capitão Cristián Romero, que está lesionado, nem sequer vai marcar presença nas bancadas.

O defesa-central de 28 anos encontra-se na Argentina e tem usado as instalações do Belgrano, clube onde foi formado, para recuperar de lesão, de forma a estar apto para o Mundial.

Segundo a imprensa internacional, Romero até vai assistir ao jogo de domingo entre River Plate e Belgrano, precisamente no dia em que o Tottenham vai receber o Everton, na última jornada da Liga inglesa.

O Tottenham ocupa o 17.º lugar do campeonato inglês, o primeiro acima da linha de água, com 38 pontos, mais dois do que o West Ham, de Nuno Espírito Santo. Por isso, os «spurs» dependem apenas de si para alcançarem a permanência na última ronda.