O guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale foi pontapeado por um adepto do Tottenham, este domingo, após o triunfo dos gunners no dérbi londrino (2-0), disputado em casa dos spurs.

Ramsdale, que esteve em plano de evidência com defesas importantes na partida, envolveu-se numa discussão com o brasileiro Richarlison, já depois do apito final e, quando ia buscar uma garrafa de água que tinha atrás da baliza, foi pontapeado por um adepto que subiu a um painel publicitário para agredir o guarda-redes.

O segurança que estava no local interveio de imediato e impediu que o episódio escalasse de violência, mas gerou-se em torno de Ramsdale e do adepto um aglomerado de jogadores em discussões e confrontos.

Entretanto, o Tottenham reagiu em comunicado e o clube está «chocado» com o episódio.

«O clube reviu as imagens de circuito interno para identificar o adepto e trabalhará com a Met Police, Arsenal e Aaron Ramsdale para tomar as medidas mais fortes possíveis, incluindo uma proibição imediata de entrada no Tottenham Hotspur Stadium», lê-se na nota dos spurs.

Recorde-se que, com este triunfo, o Arsenal consolidou a liderança da Premier League, com mais oito pontos do que o segundo classificado, o Manchester City. Já o Tottenham, está no quinto posto.