O Tottenham Hotspur rejeitou uma proposta de 4,25 mil milhões de libras (cerca de 5,2 mil milhões de euros) apresentada por um consórcio americano para aquisição da totalidade do capital do clube.

De acordo com o The Sun, o consórcio é liderado por Brooklyn Earick, ex-DJ e empreendedor na área da tecnologia, e é composto por um grupo de 12 investidores.

Num comunicado publicado esta sexta-feira na bolsa de valores de Londres, o conselho de administração do clube, liderado pela ENIC, acionista maioritária com 87 por cento do capital do Tottenham, esclareceu que «recebeu e rejeitou inequivocamente» uma manifestação informal de interesse.

A declaração, assinada por Peter Charrington, novo presidente não-executivo dos «spurs», reforça a posição do clube. «A direção do clube e a ENIC confirmam que o Tottenham Hotspur não está à venda e a ENIC não pretende vender a sua participação no clube».

O The Sun adianta que 3,3 mil milhões de libras, cerca de 3,8 milhões de euros, seriam de facto destinados à compra do clube e as restantes 1,2 mil milhões de libras, cerca de 1,4 mil milhões de euros, para investimento no plantel. O consórcio americano tem até às 17h00 do dia 24 de outubro para anunciar ou não a intenção real de fazer uma oferta pelo clube.

A concretizar-se este negócio, seria a aquisição mais cara do futebol inglês, superando a compra do Chelsea por Todd Boehly, em 2022, avaliada em 4,25 mil milhões de euros.

Esta é a terceira manifestação de interesse rejeitada pela ENIC em setembro. O acionista maioritário recusou duas manifestações preliminares apresentadas pela PCP Internacional Finance e pela Firehawk no início do mês.

Recorde-se que Andrew Ashcroft, empresário ligado à hotelaria e filho do antigo vice-presidente do Partido Conservador britânico, Michael Ashcroft, comprou recentemente uma participação de 3,4 por cento do Tottenham.

