No primeiro dos jogos do Boxing Day do campeonato inglês, o Tottenham foi até ao reduto do Brentford, esta segunda-feira, empatar a duas bolas.

Os spurs estiveram em desvantagem no dérbi londrino até aos últimos 25 minutos de jogo, altura em que reagiram aos golos de Vitaly Janelt (15m) e Ivan Toney (54m).

Depois do penálti desperdiçado nos quartos de final do Mundial 2022, Harry Kane regressou ao clube ao melhor nível e reduziu a desvantagem no Community Stadium com um golpe de cabeça, aos 65 minutos. O empate chegou ao empate aos 71, através de um remate de Hojbjerg, já dentro da área.

O Tottenham mantém a quarta posição, a última que dá acesso à Liga dos Campeões, com 29 pontos, mais três do que o Manchester United, que ainda não entrou em campo. O Brentford ocupa, à condição, o 10.º posto, com 19 pontos.