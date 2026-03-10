Tudor: «Nunca tinha substituído um guarda-redes aos 20 minutos»
Treinador do Tottenham diz que a equipa deu três golos ao Atlético Madrid
Antonín Kinský saltou para as bocas do mundo pelos piores motivos. Esteve 17 minutos em campo na estreia na Champions, na goleada sofrida pelo Tottenham ante o Atlético Madrid, e 'ofereceu' dois desses golos.
Perante o sucedido e aparente desorientação do jogador checo, o treinador do Tottenham decidiu substituí-lo precocemente, para evitar males maiores. Vicario entrou e Kinský foi diretamente para o balneário.
Já depois do 5-2, Igor Tudor (que rejeitou falar sobre a sua continuidade) analisou o caso da seguinte forma:
«Depois de ver o que aconteceu, pô-lo de início foi uma decisão errada. Mas antes era a decisão certa. Era uma mudança de competição, era o momento certo. Infelizmente, o que aconteceu, aconteceu. Nunca mudei um guarda-redes após 20 minutos», lamentou à TNT Sports.
Questionado se já tinha falado com o jogador, Tudor foi evasivo. «Não precisamos de opinar. Não é o momento de falar muito. Foi um jogo estranho, muito estranho. Demos três golos a eles. Começamos bem, mas os problemas nos mataram em três situações. Muito, muito estranho. Muito incomum. Isso tirou a nossa confiança. Tivemos a oportunidade de fazer 4-2, mas sofremos um golo e ficou 5-1».
«Pedimos desculpas aos adeptos e a todos. É um momento difícil. Tudo parece correr mal. Pequenos erros, pagamos por eles. Tudo, inacreditável. Até esta situação no final, dois jogadores a colidirem [um deles João Palhinha]. Parecia que tudo estava contra nós», finalizou Tudor.