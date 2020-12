Pouco depois de Heung-Min Son ter vencido o Prémio Puskás, Jan Vertonghen brincou com o sul-coreano, com quem partilhou balneário no Tottenham.

Tudo porque, no lance que culminou com o golaço de Son, foi precisamente o agora central do Benfica que lhe entregou a bola, com um corte na área defensiva.

«Deves-me uma por causa dessa assistência, irmão. Parabéns por teres ganho o Puskás», escreveu Vertonghen nas redes sociais.

Ora, além da publicação nas redes sociais, Son e Vertonghen falaram por telemóvel. O belga congratulou «Sonny» pelo prémio.

Ora veja:

[Artigo atualizado]