É o fim de uma era em Londres e na Premier League. O capitão do Tottenham, Heung-min Son, revelou que vai deixar o clube neste verão, após dez anos no clube. O internacional sul-coreano juntou-se aos 'Spurs' vindo do Bayer Leverkusen em 2015 e marcou 173 golos em 454 jogos.

Curiosamente, o Tottenham está na Coreia do Sul, em Seul, a participar numa digressão de pré-temporada. Antes do início de uma conferência de imprensa no país, Son disse aos jornalistas a novidade.

«É a decisão mais difícil que tomei na minha carreira. Dez anos é muito tempo e sinto que precisava de um novo desafio. Vim para o norte de Londres quando era miúdo, um rapaz de 23 anos que nem sequer falava inglês», disse Son.

«Deixar este clube como um homem adulto é um momento de muito, muito orgulho», reforçou, prometendo novidades em breve sobre o novo destino.

O Tottenham tem um duelo marcado com o Newcastle em Seul neste domingo, pelas 12 horas. Poderá ser o último jogo do capitão ao serviço dos Spurs.

«Se este for o último jogo de Sonny, que lugar para o fazer, diante dos seus adeptos», disse o treinador Thomas Frank, recém-chegado ao clube.

Segundo a imprensa inglesa, o extremo de 33 anos, que tem contrato até 2026, está em negociações avançadas com o Los Angeles FC, da Major League Soccer norte-americana.