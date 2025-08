Tottenham e Newcastle empataram (1-1), em Seul, no jogo que marcou a despedida do herói local Son Heung-Min dos Spurs, momento pontuado com o “túnel de cachaços” da praxe, que juntou jogadores das duas equipas.

Perante mais de 66 mil adeptos nas bancadas, o Tottenham adiantou-se cedo no marcador, por Brennan Johnson, que imitou um dos festejos habituais de Son.

O golo do empate surgiu ao minuto 38, apontado por Harvey Barnes, que concluiu de forma perfeita uma excelente jogada coletiva do Newcastle.

Aos 64 minutos, Son recebeu a ovação da noite quando foi substituído por Kudus. Os jogadores das duas equipas saudaram o avançado sul-coreano, que comunicou recentemente a sua saída do Tottenham, clube que representou nos últimos dez anos.

Perto do fim, o recém-entrado James Maddison, médio ofensivo dos spurs, lesionou-se com aparente gravidade num joelho e foi levado de maca para fora das quatro linhas.

«Às vezes, a vida e o futebol podem ser brutais, mas também podem ser muito belos. O que aconteceu com o Maddison foi brutal. Parece uma lesão grave. Não sabemos exatamente a extensão dela, mas o cenário não parecia ser nada bom», revelou o treinador do Tottenham, Thomas Frank, após a partida.