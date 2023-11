Com apenas 18 anos, Guillaume Restes é o titular da baliza do Toulouse e, na última noite, teve um nova função: ser líder da claque.

Após o triunfo na receção ao Liverpool (3-2), o jovem guarda-redes juntou-se aos adeptos na bancada e, com os restantes colegas a assistirem, agarrou no megafone, tendo dado o mote para os cânticos.

Curiosamente, refira-se, Jurgen Klopp revelou-se incomodado na conferência de imprensa com o barulho da festa dos adeptos do Toulouse, que interrompia as respostas do treinador alemão.