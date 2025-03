Toulouse e Mónaco empataram esta sexta-feira a um golo, no jogo que abriu a 25.ª jornada da liga francesa.

A equipa treinada por Adi Hutter, que foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Benfica, chegou à vantagem com um golo de Takumi Minamino, aos 17 minutos de jogo.

Porém, o Toulouse conseguiu chegar ao empate já em tempo de compensação, aos 90+1, com um golo de Frank Magri, depois de uma falha defensiva monegasca, entre o guarda-redes Radoslaw Majecki e o defesa Thilo Kehrer.

Na classificação, o Mónaco é 4.º, com 44 pontos, podendo ser apanhado pelo Lille, que tem 41 pontos. O Toulouse isolou-se, à condição, no 8.º lugar, com 34 pontos, mas pode ser ultrapassado por Lens e Brest nesta jornada (ambos têm 33 pontos).