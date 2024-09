O Trabzonspor denunciou insultos racistas feitos contra o avançado congolês Simon Banza, emprestado pelo Sporting de Braga ao clube turco, na sequência do jogo de domingo ante o Besiktas, marcado pela estreia do avançado no novo clube.

«Condenamos veementemente as publicações racistas feitas nas redes sociais contra o nosso jogador de futebol Simon Banza, após o nosso jogo contra o Besiktas», refere o Trabzonspor, em comunicado, emitido ao final da noite de domingo.

Banza foi titular e jogou 80 minutos no empate a um golo ante o Besiktas, marcado pela estreia de João Mário no clube de Istambul, cujo golo foi marcado por Gedson Fernandes e num jogo ainda marcado pela falta dura de Edin Visca sobre Rafa Silva, que ditou a expulsão do bósnio e ainda manifestações de preocupação dos responsáveis do Besiktas.

«Enfatizamos que tais ataques horríveis são completamente inaceitáveis ​​e declaramos que as medidas legais necessárias estão a ser tomadas rapidamente. Reiteramos que nunca comprometeremos a nossa posição determinada contra os ataques racistas e expressamos que apoiamos o nosso jogador de futebol contra este terrível ataque», concluiu o Trabzonspor, sobre a situação com Banza.