André Onana prossegue carreira na Turquia e este sábado fez uma assistência para golo. Ainda assim, o Trabzonspor não conseguiu vencer em casa o Gaziantep, que contou com um golo português para conquistar um ponto.

Kévin Rodrigues, defesa português que atua no Gaziantep, fez o primeiro da partida aos 39 minutos. A resposta do Trabzonspor surgiu apenas já para lá da hora de hoje. Aos 70 minutos, Onana subiu ligeiramente no terreno e do lado direito fez um passe longo para Paul Onuachu, que aproveitou um erro defensivo para empatar o jogo.

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou uma divisão de pontos. Com este resultado, o Trabzonspor é quarto, com 11 pontos. O Gaziantep, por sua vez, está em sexto lugar, com dez pontos.

Nos outros jogos deste sábado houve portugueses em campo. Gençlerbirligi, com Pedro Pereira de início, venceu o Eyupspor por 1-0 com golo de Franco Tongya (36m).

Na outra partida, o Kayserispor, com João Mendes e Miguel Cardoso no onze, empatou (1-1) com o Antalyaspor. Georgiy Dzhikiya (52m) fez o golo para o Antalyaspor, enquanto que Laszlo Benes restabeleceu o empate já nos descontos (90+2m).