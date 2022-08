Antony é uma das maiores novelas do mercado de transferências uma novela que promete arrastar-se até ao fim. Isto porque hoje surgiram notícias de que o Ajax recusou uma proposta de 90 milhões de euros do Manchester United pelo jogador, ao que o próprio Antony respondeu com um apelo para o deixarem sair.

«Em fevereiro deste ano os meus agentes vieram a Amsterdão para informar o Ajax do meu desejo de deixar o clube para enfrentar um novo desafio. Alguns clubes estavam interessados e certamente que chegaria uma grande oferta. Durante os meses de verão, as reuniões continuaram e também recebi uma proposta do Ajax para renovar o contrato. Deixei claro mais uma vez: quero ir embora», referiu em declarações ao The Guardian.

«Fui muito feliz em Amsterdão, conquistei títulos no Ajax, fiz amigos e construí boa parte da minha carreira aqui, mas agora reforço que estou pronto e cheio de motivação para continuar a minha história e os meus sonhos noutra lugar. As pessoas precisam de me ouvir e entender que a motivação me move para a felicidade. Eu preciso disso para continuar a jogar num alto nível. O Ajax estará sempre no meu coração.»