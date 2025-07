O treinador do Liverpool, Arne Slot, admitiu que o extremo Luis Díaz ficou de fora do próximo jogo de preparação dos 'Reds' contra o Milan devido à especulação em torno do seu futuro.

A admissão foi feita na antevisão ao jogo, com uma resposta lacónica a uma questão dos jornalistas. Slot confirmou ainda que Darwin Nuñez (ex-Benfica) não está na lista de convocados devido a uma lesão ligeira.

Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool está em negociações com o Bayern de Munique sobre uma possível transferência do colombiano. Os alemães perderam recentemente Leroy Sané e Thomas Muller, que saíram do clube, e Jamal Musiala, lesionado com gravidade. Por isso, querem um reforço para o ataque.

Luis Díaz está no Liverpool desde janeiro de 2022, já tendo vencido quatro títulos pela equipa, incluindo uma Premier League. Marcou 41 golos e deu 16 assistências em 148 jogos pelo clube inglês, após três anos no FC Porto.