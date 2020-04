Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, revelou que o avançado brasileiro tem um preço fixo pelo qual pode deixar o PSG a partir deste verão.

«O PSG não o quis vender no ano passado e não havia valor fixo. Agora, este ano já existe um valor determinado pela FIFA: é um valor percentual. Se foram pagos 222 [ao Barcelona], hoje está por 164, se não me engano. Existe um número hoje que não existia há um ano», revelou o agente numa conversa no canal Youtube do comentador brasileiro Jorge Nicola.

Wagner Ribeiro, que acompanhou Neymar não só na transferência recorde do Barça para o PSG em 2017, mas também do Santos para o Barcelona em 2013, fez ainda algumas outras referência. Entre elas, a de que, por exemplo, não queria que Neymar fosse para o Barça há sete anos.

«Eu tive um atrito com o Barcelona, porque lutei bravamente para ele ir para o Real Madrid. Estivemos 15 dias a negociar no Brasil, mas no final prevaleceu a vontade do Neymar, que queria ir para o Barcelona», disse, referindo que antes de Neymar deixar o Santos houve vários outros gigantes europeus interessados nele. Tive uma proposta inicial do Chelsea quando ele se estreou pela seleção nem Nova Jérsia [n.d.r.: em agosto de 2010]. Depois disso, vieram propostas do Bayern Munique, houve um almoço em Turim com a Juventus e fui várias vezes a Madrid. O Florentino tinha o sonho de levar o Neymar.»

Tinha e, garante o também ex-representante de jogadores como Gabriel Barbosa, Robinho e Kaká, ainda terá. «Em maio do ano passado estive com o Florentino Pérez no escritório dele e ele disse-me que ainda tem esse sonho. Depois, o Barcelona quase o pegou de volta e o Real Madrid ficou a assistir para ver o que aconteceria», recordou.

Na mesma conversa, o empresário disse que o próximo mercado de transferência não ficará marcado por negócios milionários. «O mercado vai ter de se acomodar. Não sei se vamos ter mais negócios de 200, 170 ou 180 milhões de euros. Acho que vamos ter poucos negócios acima de 50 milhões de euros», projetou, referindo que haverá poucos clubes que vão ultrapassar sem grandes dificuldades a crise causada pela pandemia e que até o Flamengo de Jorge Jesus está a atravessar problemas. «Soube que até o Flamengo está a pedir dinheiro emprestado», concluiu.