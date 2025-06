Cesc Fàbregas rejeitou a hipótese de treinar o Inter de Milão. Durante um evento, em Itália, o treinador do Como disse que prefere continuar no clube em vez de abraçar outro projeto. Tem sido muito associado aos finalistas vencidos da Champions.

«Comecei neste clube porque estava a pensar num projeto a longo prazo. Não quero terminar a minha carreira num clube onde há um projeto para um ou dois anos e depois tudo acaba. Acredito muito no projeto a longo prazo do Como, cheguei aqui como jogador e estou muito, muito feliz porque posso trabalhar como quero», disse o técnico, em declarações citadas pela imprensa local.

«Eu e os proprietários do Como temos os mesmos objetivos e a mesma ambição. O presidente permite-me trabalhar como eu vejo as coisas. Felizmente, partilhamos a mesma visão, o mesmo objetivo, que é chegar o mais alto possível. Juntos, tornámo-nos uma equipa muito boa, numa cidade pequena, num clube pequeno porque ainda somos um clube pequeno, mas com grandes, muito grandes ambições para o futuro», afirmou.

Fàbregas diz que «nas equipas de topo é muito difícil treinar», justificando que «os clubes e os adeptos querem ganhar imediatamente».

«Claro que também penso em ganhar. Mas também, ou talvez sobretudo, em como quero perder. Nunca abdico dos meus princípios. Se tiver de perder, perco com a minha ideia, com o meu estilo, com o meu modelo, com as minhas convicções», acrescentou.

O antigo futebolista levou o Como ao décimo lugar da Serie A, depois de levar a equipa de volta à Serie A italiana.