A era de Roman Abramovich no Chelsea está a chegar ao fim, depois do magnata russo ter colocado o clube londrino à venda, na sequência da guerra que a Rússia está a promover na Ucrânia.

Uma era marcada por contratações milionárias que viraram o futebol europeu do avesso. Desde 2003 e ao longo de dezanove anos, Abramovich investiu milhões e milhões no plantel do Chelsea, batendo recordes atrás de recordes de transferências.

Logo na primeira temporada, contratou Hernan Crespo por mais de 25 milhões de euros, além de damien Duff (24,5 milhões), Juan Sebastián Verón (21,8), Claude Makelelé (20), Adrian Mutu (19), Wayne Bridge (10,5), Njitap Geremi (10), Joe Cole (9,9), Glen Johnson (8,3) e Aleksey Smetin (5,5).

Depois veio José Mourinho e os primeiros portugueses no plantel do Chelsea. Ricardo Carvalho, contratado ao FC Porto, por 30 milhões de euros, foi o mais caro. Segue-se José Bosingwa (20,5), Paulo Ferreira (20), Tiago Mendes (15) e Raúl Meireles (13,5).

Mas as contratações mais caras do multimilionário russo foram registadas nas últimas temporadas, com Romelu Lukaku à cabeça, contratado por 113 milhões de euros ao Inter Milão.

Confira as 20 contratações mais caras de Abramovich na galeria associada (dados da Transfertmark)