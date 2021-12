Zlatan Ibrahimovic foi uma das primeiras grandes estrelas contratadas pelo PSG desde que o clube francês foi comprado em 2011.

O avançado sueco vestiu a camisola da equipa gaulesa entre 2012 e 2016, período no qual conquistou mais de dez títulos, entre os quais quatro ligas francesas, e marcou 156 golos em 180 jogos.

Mas, apesar da ligação à antiga equipa, Ibra não tem dúvidas de que o melhor para a carreira de Kylian Mbappé é deixar a cidades das luzes para se fazer estrela noutro lugar. «É verdade que o aconselhei a sair do PSG. Precisa de um ambiente mais estruturado, como é o caso do Real Madrid. Mas depois disse ao presidente do PSG para não o vender», disse o jogador do Milan numa entrevista ao Corriere dello Sport.

Zlatan comentou ainda a Bola de Ouro recentemente atribuída a Messi. Afirmou preferir o argentino a Cristiano Ronaldo por ter jogado com ele no Barça, mas considerou que o troféu devia ter ido para Lewandowski.