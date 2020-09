O interesse do Manchester City em Kalidou Koulibaly, do Nápoles, não é novidade, tendo sido já confirmado pelo presidente dos napolitanos. O maior entrave ao negócio passa pela relação entre os dois clubes, que já viu melhores dias.

No verão de 2018, os citizens tinham tudo acertado para a transferência de Jorginho, mas o médio de 28 anos acabou no Chelsea. «Como podemos ter uma negociação calma e séria com o Manchester City? As relações entre os clubes não são boas e eles não querem falar diretamente connosco», confessou Aurelio De Laurentiis, presidente do emblema italiano.

Esta quinta-feira, De Laurentiis garantiu que o Nápoles está disposto a transferir o defesa central senegalês «se algum clube fizer a proposta certa». O Nápoles prepara-se para vender Allan ao Everton e também já confirmou o interesse no grego Sokratis Papastathopoulos, do Arsenal.