Maresca desvaloriza notícias que o ligam ao Man. City: «100% especulação»
Técnico do Chelsea já foi treinador-adjunto de Pep Guardiola
O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, afirma que as notícias que o ligam como um potencial sucessor de Pep Guardiola enquanto treinador do City são «100 por cento especulação».
O técnico de 45 anos, no Chelsea desde 2024, é ex-adjunto de Guardiola no City. Nos últimos dias surgiram várias notícias no Reino Unido que abrem a porta a uma saída de Guardiola no final desta temporada.
«Isso não me afeta, porque sei que é 100 por cento especulação e não tenho tempo para essas coisas. Tenho contrato aqui até 2029. Meu foco está apenas neste clube e tenho orgulho de estar aqui», afirmou o treinador campeão do Mundial de Clubes.
«Há uma semana, na Itália, aconteceu o mesmo com a Juventus. Não presto atenção a isso. É importante entender por que essa notícia foi divulgada, mas trata-se apenas de especulação. O jogo contra o Newcastle é importante e muito difícil», referiu.
O Chelsea está em quarto lugar na Premier League e enfrenta o Newcastle, 12.º colocado, no St. James's Park no sábado, às 12h30.