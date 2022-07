Barcelona e Bayern Munique não param de contratar, mas os catalães parecem apostados em levar o título de campeão de gastos neste mercado de verão. Depois de Lewandowski e Raphinha, esta semana foi a vez de o clube fechar a contratação milionária do central Koundé.

Na Premier League, estes foram dias mais tranquilos, marcados de resto pela chegada de mais um jogador português, Rúben Vinagre. De saída, para rumar por sua vez a França, está outro jovem lateral português, Nuno Tavares. O que ainda não desatou foi o nó em que se tornou o futuro de Cristiano Ronaldo.

A contratação de Koundé entrou para o top 20 das maiores transferências deste verão, uma lista que tem três jogadores portugueses e que pode consultar aqui. Benfica, FC Porto e Sporting também estão entre os maiores vendedores do verão, segundo as contas do site Transfermarkt, um ranking liderado pelo Manchester City.

O Maisfutebol continua a olhar semanalmente para as principais mudanças e curiosidades, bem como para as tendências do mercado nas principais ligas europeias, quando falta um mês para fechar a janela de transferências, mas está aí à porta o arranque oficial das competições.

Inglaterra

Embora já tenha feito uma aposta forte num defesa central, Kalidou Koulibaly, o Chelsea queria Koundé e chegou a ter um acordo verbal com o Sevilha, segundo revelou o diretor desportivo dos andaluzes, Monchi. Mas acabou por perder a corrida para o Barcelona. Os «Blues» já contrataram Raheem Sterling ao City, mas continuam no mercado, associados a muitas e grandes movimentações, para já ainda sem resultados práticos.

Está também em ritmo lento no mercado o Manchester United, que oficializou esta semana o defesa argentino Lisandro Martínez, mas para já não tem mais caras novas, além do lateral-esquerdo Tyrell Malacia, ex-Feyenoord, e do dinamarquês Christian Eriksen, que chegou livre. Em Old Trafford arrasta-se ainda, de resto, o folhetim em torno de Cristiano Ronaldo. O futuro do capitão da seleção nacional continua indefinido, entre notícias sobre «negas» - o Bayern Munique admitiu que avaliou o negócio, mas decidiu não avançar -, sobre uma eventual continuidade ou mesmo sobre um hipotético regresso ao Sporting.

Mais «arrumado» parece o campeão City, que avançou mais cedo para contratações de peso, com Erling Haaland à cabeça. Tal como o Liverpool, que fez o maior investimento individual da Premier League até agora na contratação de Darwin Nuñez ao Benfica. Esta foi de resto uma semana pacata de mercado em Inglaterra, pelo menos para os padrões de gastos da Premier League. Ainda assim, o West Ham desembolsou algo como 36 milhões de euros para contratar o avançado internacional italiano Gianluca Scamacca ao Sassuolo.

Esta semana levou ainda mais um jogador português à Premier League, depois de Fábio Vieira no Arsenal, Palhinha no Fulham e Fábio Carvalho no Liverpool terem feito o mesmo caminho neste verão. É um regresso para Rúben Vinagre, que não se afirmou na época passada no Sporting e foi agora emprestado pelos leões ao Everton de Frank Lampard.

O Fulham de Marco Silva garantiu de resto por estes dias mais um reforço. O lateral suíço Mbabu chega do Wolfsburgo e junta-se a Palhinha e a Andreas Pereira, que chegou do Manchester United, depois de ter estado cedido ao Flamengo.

Espanha

O Barcelona prossegue uma espécie de fuga para a frente e, depois de Lewandowski e Raphinha, protagonizou outra grande transferência. Os catalães, que anteciparam receitas para poderem lidar com o teto salarial imposto pela Liga, contrataram agora Jules Koundé ao Sevilha, num negócio estimado em 50 milhões de euros.

É a segunda grande venda do clube andaluz neste defeso, depois de Diego Carlos para o Aston Villa. O Sevilha, segundo disse o diretor-desportivo Monchi, precisava mesmo de liquidez neste defeso, o que explica o fluxo de saídas, sem lugar a entradas de vulto.

O At. Madrid, por outro lado, foi o mercado esta semana, para contratar o lateral argentino Nahuel Molina à Udinese. Samuel Lino, contratado esta temporada ao Gil Vicente, foi emprestado por seu lado ao Valencia. Quem está perto de definir o futuro é o histórico Luis Suarez, que deixou os «colchoneros» e se prepara para regressar a casa, ao Nacional Montevideo.

Tudo bem mais tranquilo no Real Madrid. É certo que o campeão europeu contratou aquele que é até agora estimado como o reforço mais caro deste mercado de verão, o jovem internacional francês Aurélien Tchouameni, mas de resto apenas foi buscar Rudiger, livre de contrato com o Chelsea, e garante ter fechado a «loja».

Alemanha

O Bayern Munique está apostado em fazer concorrência aos tradicionais grandes gastadores da Europa. A propósito da saída de Lewandowski, o treinador Julian Nagelsmann envolveu-se numa troca de palavras com o presidente do Barcelona, Juan Laporta, depois de criticar o facto de o clube espanhol estar a gastar o dinheiro que não tem, mas na verdade o Bayern também está a abrir e muito os cordões à bola neste defeso. É para já o clube com maior investimento, de acordo com o site Transfermarkt, atrás apenas do…Barcelona.

Agora, os bávaros apostaram no futuro e foram a França buscar Mathys Tel, avançado do Rennes de apenas 17 anos. Já tinham contratado Matthijs de Ligt e Sadio Mané, bem como dois reforços que chegaram do Ajax, o médio Gravenberch e o lateral Mazraoui.

O Dortmund, depois de ter transferido Erling Haaland para o City, foi o único clube da Bundesliga a mostrar alguma capacidade para investir, ainda que bem longe da dimensão do Bayern. Apostou em Sebastian Haller, que atravessa agora um momento muito delicado, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro nos testículos, o Borussia fez várias aposta de peso, a começar por Karim Adeyemi, grande promessa do futebol alemão.

Embora os restantes clubes alemães tenham sido sobretudo vendedores, há várias outras movimentações interessantes na Bundesliga. Além de Mario Gotze, o Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, contratou o avançado argentino Lucas Alario ao Bayer Leverkusen, bem como o francês Kolo Muani, ex-Nantes, tendo ainda assegurado em definitivo o norueguês Hauge ao Milan. O Leverkusen ganhou por sua vez a corrida por Adam Hlozek, promessa de 19 anos que chega do Sparta Praga. O Leipzig, por sua vez, contratou o médio austríaco Xavier Schlager ao Wolfsburgo.

Itália

Esta foi a semana em que Paulo Dybala foi apresentado na Roma, numa cerimónia digna de um imperador. É a grande novidade de mercado da equipa de José Mourinho, que tem sido de resto associada a vários outros nomes, mas ainda sem definições concretas.

De resto, a principal movimentação destes dias teve como destino Nápoles. Depois da transferência de Koulibaly para o Chelsea, o clube napolitano contratou o defesa-central Kim-Min Jae ao Fenerbahçe de Jorge Jesus. Também a Juventus tinha sido rápida a substituir a enorme baixa na defesa que foi a saída de De Ligt para o Bayern, contratando o brasileiro Bremer ao Torino.

Em sentido contrário, a Juventus resolveu o caso de mais um excedentário, com a rescisão de Aaron Ramsey. Houve e há muitos casos de veteranos para resolver na Serie A, como é habitual. Se Ibrahimovic já assegurou a continuidade no Milan, Dries Mertens viu confirmada a saída do Nápoles, mas ainda não tem destino definido.

França

O PSG continua no mercado. Depois do avultado investimento em Portugal, com as contratações de Vitinha e Nuno Mendes, os parisienses fizeram agora uma movimentação mais discreta, com a contratação do lateral Nordi Mukiele, que chega do Stade Reims.

O mercado de verão na Premier League continua fortemente ligado ao futebol português. Agora é Nuno Tavares que se prepara para rumar a Marselha, cedido pelo Arsenal. Em aberto continua a situação de Renato Sanches, que está de saída do Lille, para reforçar o Milan ou o próprio PSG.