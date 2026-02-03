Já começa a ser um clássico. Pelo segundo ano consecutivo, o Manchester City foi o clube, em todo o mundo, que mais gastou, em janeiro, na contratação de novos jogadores. Foram só dois, é certo, mas obrigaram a um investimento superior a 95 milhões de euros.

O internacional ganês Antoine Semenyo foi mesmo o reforço mais caro do último mercado de inverno, com o City a pagar ao Bournemouth mais de 72 milhões de euros pelo seu passe. A ele juntou-se o defesa-central Marc Guéhi (ex-Crystal Palace), que custou 23 milhões de euros.

CONFIRA AS TRANSFERÊNCIAS MAIS CARAS DO MERCADO DE INVERNO

Sem surpresa, foi na Premier League que se registou o maior volume de investimento em reforços, no último mês. Ele chegou aos 453,17 milhões de euros, que somados aos 3,6 mil milhões de euros registados no passado verão resultam num novo recorde de verbas aplicadas em transferências numa só temporada: 4,05 mil milhões de euros.

A Premier League foi perseguida pela Liga italiana, que despendeu 243,59 milhões de euros em reforços, enquanto na Liga francesa se investiram 105,1 milhões de euros, na alemã 98,95 milhões de euros e na espanhola 75,5 milhões de euros.

Destaque ainda para o volume de investimento registado nas ligas brasileira (201,55 milhões de euros), norte-americana (144,28 milhões de euros) e saudita (123,08 milhões de euros).