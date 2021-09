Portugal foi o segundo país com mais futebolistas transferidos para o estrangeiro durante o mercado de verão, de acordo com um relatório publicado nesta terça-feira pela FIFA.

No documento, a FIFA aponta para o retorno a alguma normalidade, embora note que o número de transferências manteve-se baixo e na linha do verão de 2020, o primeiro mercado realizado desde o eclodir da pandemia.

No total, realizaram-se 7.748 transferências internacionais a envolver futebolistas profissionais, ligeiramente menos do que em 2020 (7.771). Em 2019, por exemplo, foram realizados 9.092 negócios.

O domínio do mercado europeu foi evidente e Portugal entra no top-10 em várias categorias, com destaque para a dos jogadores transferidos para o estrangeiro, na qual é segundo: 390 saídas, apenas menos do que Inglaterra, que lidera em quase todos os parâmetros.

Portugal é um dos maiores exportadores, mas isso não é acompanhado pelas receitas. Ainda assim, surge no top-10: é novo com 113,7 milhões de euros, numa lista liderada pela Alemanha com 389,8 milhões de euros.

No que diz respeito à entrada de jogadores, Portugal surge no quarto lugar (309) e é oitavo na lista dos clubes que mais gastam, com 63,5 milhões de euros.