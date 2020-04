O ex-presidente do Inter, Massimo Moratti, considera que uma eventual contratação de Leo Messi por parte dos nerazzurri não seria uma hipótese descabida.

«Acho que não é, de todo, um sonho proibido. Talvez nem sequer o fosse antes desta desgraça. O Messi está no final do seu contrato e, sem dúvida, seria um esforço tremendo do clube trazê-lo para cá. Não sei se o contexto atual vai mudar para melhor ou pior, mas acho que veremos coisas estranhas no final do ano», admitiu o antigo responsável.

Para essa hipotética transferência de Messi, Lautaro Martínez poderia ser determinante.

«[O Lautaro] é um bom rapaz, que se preocupa com a sua carreira. Mas, como disse antes, vamos ver se é parte de uma operação para a chegada de jogadores mais importantes como Messi», finalizou.