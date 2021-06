O Milan anunciou esta quinta-feira a contratação a título definitivo de Fikayo Tomori, central de 23 anos, que na última temporada já jogou na formação milanesa por empréstimo do Chelsea.

O Milan exerceu o direito de opção de compra, previsto no contrato de cedência, por 28,5 milhões de euros.

Fikayo Tomori assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 30 de junho de 2025, depois de na época de estreia na Série A italiana ter realizado 22 jogos e apontado um golo.

Nascido no Canadá, filho de pais nigerianos, Fikayo Tomori cresceu em Londres e começou a jogar no Chelsea com oito anos. Ainda chegou a ser internacional canadiano sub-20, mas mais tarde preferiu a seleção inglesa e já é internacional principal.