O Ajax anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Chelsea quanto à transferência do internacional marroquino Hakim Ziyech por 40 milhões de euros, com variáveis que podem chegar aos 44 milhões.

Ziyech, que tinha contrato com o clube de Amesterdão até 2022, vai terminar a corrente temporada ao serviço do Ajax e entra ao serviço do Chelsea a partir de 1 de julho de 2020.

Contratado ao Twente em 2016, o avançado marroquino acumulou 160 jogos oficiais e marcou 49 golos. Na última temporada foi campeão da Holanda e conquistou a Taça da Holanda, depois de já ter sido eleito melhor jogador da temporada em 2018.