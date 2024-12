Depois da saída de Ruben Baraja, figura do Valência enquanto jogador mas que, enquanto treinador, não teve os mesmos sucessos, o clube anunciou Carlos Corberán como sucessor.

Corberán era treinador do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa, e custa três milhões de euros aos cofres do clube valenciano, que conta com os portugueses André Almeida e Thierry Correia.

Corberán esteve também no Olympiakos, da Grécia, Huddersfield Town e DOXA e Ermis Aradipou, do Chipre, enquanto treinador principal. Aos 41 anos, regressa ao país-natal para orientar o penúltimo classificado da Liga espanhola.