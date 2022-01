O campeão Atlético Mineiro garantiu a contratação do ponta de lança Ademir, que no último campeonato se destacou ao serviço do América Mineiro, ao apontar 13 golos no campeonato brasileiro.

O jogador de 26 anos estava livre depois de ter terminado contrato com o América no final de 2021 e já tinha sido também cobiçado pelo Palmeiras. Em dois anos, o avançado disputou 94 jogos e marcou 29 golos.