Wilfried Nancy é o novo treinador do Celtic, anunciou a equipa escocesa onde militam Paulo Bernardo e Jota.

O francês de 48 anos vai ter a primeira experiência à frente de uma equipa europeia, ele que enquanto futebolista fez carreira pelos escalões secundários do país natal.

Enquanto treinador, Wilfried Nancy trabalhou mais de uma década nos canadianos do Montreal, onde conquistou a Liga canadiana em 2021.

Em 2023 rumou ao Columbus Crew, tendo-se sagrado campeão da MLS (Liga profissional norte-americana logo nessa época). Em 2024 venceu a Leagues Cup e foi eleito o treinador do ano nos Estados Unidos.

Wilfried Nancy, que inicia funções nesta quinta-feira, sucede a Martin O'Neill, que assumiu a liderança interina dos católicos após a demissão de Brendan Rodgers no final de outubro.