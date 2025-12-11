OFICIAL: Chivas despede-se de Javier «Chicharito» Hernández
Avançado de 37 anos marcou apenas quatro golos na segunda passagem pelo clube
Avançado de 37 anos marcou apenas quatro golos na segunda passagem pelo clube
O Chivas Guadalajara anunciou oficialmente a saída do experiente avançado Javier 'Chicharito' Hernández. Nesta quinta-feira, a equipa divulgou um comunicado nas suas redes sociais despedindo-se do avançado.
«O Club Deportivo Guadalajara anuncia que Javier Hernández Balcázar concluiu a sua segunda passagem como jogador do Chivas. O vínculo entre 'Chicharito' e o clube que ele ama, aquele que o formou e o impulsionou a tornar-se uma lenda do futebol mexicano, durará para sempre», escreveu o clube.
Com o Chivas, Javier conquistou o título do Apertura mexicano em 2006 e o prémio de melhor marcador no Bicentenário 2010, antes de embarcar numa carreira na Europa em clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ou West Ham.
Javier Hernández chegou ao Chivas em janeiro de 2024. Desde aí disputou 41 partidas, marcando apenas quatro golos. Esta segunda passagem pelo Chivas foi marcada por inúmeras lesões.
Aos 37 anos, o futuro do avançado mexicano, internacional em 109 ocasiões, é incerto. A imprensa local coloca a hipótese do término da carreira de futebolista.
¡#GRAC14S POR SIEMPRE PORTAR CON ORGULLO LA ROJIBLANCA, @CH14_! pic.twitter.com/GAOGTIByAr— CHIVAS (@Chivas) December 11, 2025